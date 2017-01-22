G.Antepspor - G.Birliği maçı ertelendi
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Arena'da oynanacak olan Gaziantepspor - Gençlerbirliği maçı ertelendi.
Maç için Gaziantep'te bulunan Gençlerbirliği kafilesinin kaldığı otelde vefat haberini aldığı öğrenilirken, haber üzerine oyuncu, teknik kadro ve yöneticilerin, eşyalarını toplamaya başladığı bildirildi.
Gençlerbirliği kafilesinin ilk uçakla, Ankara'ya döneceği öğrenildi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:50
- Riekerink: Emeğimizi çaldı
Toplam 11
Yorum
Aslan faturayı hep taraftar ödüyor onlara ne ki,parayı ödeyenler biz,ya bir şeyler yapmak lazım bu yönetimi kovmalıyız
- Riekerink: Emeğimizi çaldı
Toplam 11
Yorum
Hakan Herkes çok yerinde yorum yapıyor da..acaba yetişiyor mu sahibine bence yetişmiyor...yetişse el atilirdi
- Skandal ve ucuz!
Toplam 6
Yorum
Sefeer Şekip seni hapiste iken deli deli bakislarinla hatırlıyorum . Çok aciz bir durumda hafizani kaybetmiş gibiydin. Simdi onun etkisi devam ediy
G.Antepspor - G.Birliği maçı ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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