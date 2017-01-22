Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın ailesine taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefat haberini almasının ardından, bugün İstanbul-Darüsselam yolculuğu esnasında, Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav'ı telefonla aradığı belirtildi.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav'ın vefatından müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane başkana Allah'tan rahmet dileğinde bulunurken, aileye de taziyelerini iletti. İlhan Cavcav'ın gelecek kuşaklar tarafından da hayırla yad edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailenin acılarını paylaştığı, tüm futbol camiasına da başsağlığı dilediği kaydedildi.