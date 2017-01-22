Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın ailesine taziye dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefat haberini almasının ardından, bugün İstanbul-Darüsselam yolculuğu esnasında, Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav'ı telefonla aradığı belirtildi.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav'ın vefatından müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane başkana Allah'tan rahmet dileğinde bulunurken, aileye de taziyelerini iletti. İlhan Cavcav'ın gelecek kuşaklar tarafından da hayırla yad edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailenin acılarını paylaştığı, tüm futbol camiasına da başsağlığı dilediği kaydedildi.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav'ın vefatından müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane başkana Allah'tan rahmet dileğinde bulunurken, aileye de taziyelerini iletti. İlhan Cavcav'ın gelecek kuşaklar tarafından da hayırla yad edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailenin acılarını paylaştığı, tüm futbol camiasına da başsağlığı dilediği kaydedildi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kerim Frei’a 9 milyon TL
Toplam 5
Yorum
beşiktaşlı Güzel anlaşma yapılmış tebrikler. Tolgayı da madem istiyorlar satın 17 milyon euro ya.
- İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
kosovali seneye 2017-2018 ligi ILHAN CAVCAV ya kupasi ya da ligi insallah olur okadar da turk sporuna katkisi var rahmetlinin
- İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
kosovali cavcav aylesinin basi sagolson adam tavirlariyle unutulmayacak kendi kulubune ve turkiyede tum takimlarin ustasidi
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