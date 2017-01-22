Bakan Çağatay Kılıç'tan taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için bir taziye mesajı yayımladı.
Bakan Çağatay Kılıç'ın mesajı şöyle:
"Türk sporunun duayenlerinden, 1978 yılından beri başkanlığını yaptığı Gençlerbirliği Kulübü'ne ömrünü adayan İlhan Cavcav'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hastalığının son anına kadar spora hizmetini sürdüren, özverili ve çalışkan tutumuyla spor camiasında efsane olarak anılan Cavcav'ın emekleri ve katkıları daima saygı ve minnetle anılacaktır.
Kulüpler Birliği Onursal Başkanı da olan merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği ve futbol camiamıza baş sağlığı diliyorum."
"Türk sporunun duayenlerinden, 1978 yılından beri başkanlığını yaptığı Gençlerbirliği Kulübü'ne ömrünü adayan İlhan Cavcav'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hastalığının son anına kadar spora hizmetini sürdüren, özverili ve çalışkan tutumuyla spor camiasında efsane olarak anılan Cavcav'ın emekleri ve katkıları daima saygı ve minnetle anılacaktır.
Kulüpler Birliği Onursal Başkanı da olan merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği ve futbol camiamıza baş sağlığı diliyorum."
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cüneyt Çakır amip gibi
Toplam 25
Yorum
Taraftar Kaç haftanir hakemlerin sayesinde puan aldiniz ve bi seferde size yapilinça ortalik yangin yerine ceviriyonuz hep bana hep bana olmaz
- Milan tutuştu
Toplam 10
Yorum
sosa mosa..v.s. bu fener adam olmaz.
- Yumlu Akhisar’da
Toplam 9
Yorum
TOR Alttan oyuncu çıkmıyorsa Barca ve Ajax'ın sistemleri örnek alınmalı. Nasıl kaliteli oyuncular yetiştirebilirizin derdinde olmalıyız. Dere bu.
Bakan Çağatay Kılıç'tan taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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