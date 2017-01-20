İstifa et oğlum gelecek!
G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav, başkan vekili Niyazi Akdaş'a şok bir telefon açıp "İstifa et, oğlum Murat Cavcav'ı başkan vekili yapacağım. Sen de yönetim kurulu üyesi olarak kulüpte kal" dedi.
Bu gelişme üzerine Akdaş, istifasını açıkladı. 3 ay önce yaşanan bir fikir ayrılığı sonrası Cavcav ile Akdaş arasındaki buzlar erimiş ve istifası sümen altına konulmuştu. Teklifi 'çirkin' olarak nitelendiren Akdaş, "G.Birliği benim yuvam. Cavcav olduğu sürece geri dönmem" diye konuştu.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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