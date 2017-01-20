İstifa et oğlum gelecek!

G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav, başkan vekili Niyazi Akdaş'a şok bir telefon açıp "İstifa et, oğlum Murat Cavcav'ı başkan vekili yapacağım. Sen de yönetim kurulu üyesi olarak kulüpte kal" dedi.

Bu gelişme üzerine Akdaş, istifasını açıkladı. 3 ay önce yaşanan bir fikir ayrılığı sonrası Cavcav ile Akdaş arasındaki buzlar erimiş ve istifası sümen altına konulmuştu. Teklifi 'çirkin' olarak nitelendiren Akdaş, "G.Birliği benim yuvam. Cavcav olduğu sürece geri dönmem" diye konuştu.