İlhan Cavcav’la hastanede imzaladı
Gençlerbirliği, Paranaense'den aldığı Bady'le 2.5 yıllık imzalarken, kulüpte basına tanıtmadan önce hastaneye gitti. Hastanede yatan Başkan İlhan Cavcav'ın oyuncu ile burada sözleşme imzalamak istediği ortaya çıktı. Bu durumun Bady ve menajerini şaşırttığı belirtildi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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