 İlhan Cavcav’la hastanede imzaladı – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    ’la hastanede imzaladı

    İlhan Cavcav’la hastanede imzaladı
    , 'den aldığı 'le 2.5 yıllık imzalarken, kulüpte basına tanıtmadan önce hastaneye gitti. Hastanede yatan Başkan 'ın oyuncu ile burada sözleşme imzalamak istediği ortaya çıktı. Bu durumun Bady ve menajerini şaşırttığı belirtildi.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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