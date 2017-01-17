 Brezilyalı Bady Gençlerbirliği'nde – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Brezilyalı Bady 'nde

    Brezilyalı Bady Gençlerbirliği'nde

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , Brezilyalı futbolcu 'yi transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak ülkesinin Atletico Paranaense takımında forma giyen futbolcuyu 2,5 yıllığına renklerine bağladı.

    Geçen sezonu Figueirense takımında kiralık geçiren "Bady" lakaplı 27 yaşındaki futbolcu, 21 maçta 2 gol ve bir asistlik performans sergiledi.

    , daha önce Brezilya'da America MG, Ponte Preta ve Sao Bernardo takımlarında da forma giymişti.

    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:08
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