Brezilyalı Bady Gençlerbirliği'nde
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcu Renato Escobar Baruffi'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak ülkesinin Atletico Paranaense takımında forma giyen futbolcuyu 2,5 yıllığına renklerine bağladı.
Geçen sezonu Figueirense takımında kiralık geçiren "Bady" lakaplı 27 yaşındaki futbolcu, 21 maçta 2 gol ve bir asistlik performans sergiledi.
Renato Escobar Baruffi, daha önce Brezilya'da America MG, Ponte Preta ve Sao Bernardo takımlarında da forma giymişti.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 18:08
- Quaresma'dan açıklama var
Toplam 15
Yorum
şışşş ağlıyor renkliler size diyor
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 75
Yorum
KAMURAN AYTEKIN AZIZ YILDIRIM HAKSIZLIGA ISYAN EDIYOR EN IYISI FENER BAHCEYI KAPATIN AZIZ YILDIRM BIZ TARAFTARLARDA RAHAT EDELIM NASIL OLSA ÖZ ELESTIRI YOK
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 40
Yorum
karagümrüklü aglayarak şampiyon olunmaz oynayarak olunur aziz
Brezilyalı Bady Gençlerbirliği'nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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