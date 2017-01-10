Gençlerbirliği'ne Arnavut golcü
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Arnavut golcü Agon Mehmeti'yi transfer etti.
Kariyerinde Palermo ve Malmö takımlarının da formasını giyen Mehmeti, Norveç ekibiyle geçen sezon 24 maça çıkarken, 4 gol kaydetti.
Gençlerbirliği, ara transfer döneminde daha önce Brezilyalı stoper Luccas Claro ile İsveçli orta saha oyuncusu Jonathan Ring'i kadrosuna katmıştı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 10:09
- Parasını verir alırız!
Toplam 19
Yorum
umut bu güney amerikaya sürekli giden scout ekibi ne işe yarar? neden besliyosunuz bu adamları koskaca güney amerikadan size yetenekli, uygun maliyetli 2 orta saha oyuncusu bulup öneremiyorlarsa?
- Parasını verir alırız!
Toplam 19
Yorum
Veli Kaliteli bir futbolcu almak istiyorsanız Vargas'ı alın. Mehmet Ekici'yi göndermeyin bir iki kaliteli takviye ile seneye şampiyonluğa oynayın.
- Bruma mı? Rodrigues mi?
Toplam 4
Yorum
kaya on numara beş yıldız bir yorum kardeş. Bu cavcavın kahrını ne çekeceksin sen kimsin demesi lazım yönetimin ama yapabilir mi hiç sanmam.
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