Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper
Spor Toto Süper Lig'in ilk bölümünü 8. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, Brezilyalı stoper Luccas Claro ile 2,5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Coritiba'da oynayan 25 yaşındaki Claro, 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Profesyonelliğe adım attığı 2010-11 sezonundan bu yana Coritiba'da top koşturan savunma oyuncusu, 109 resmi maça çıktı ve 7 gol kaydetti.
Brezilya 20 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen Claro, akşam Antalya'ya gelerek kırmızı-siyahlıların devre arası kampına katılacak.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 18:57
- Emmanuel Mas İstanbul'da
Toplam 8
Yorum
ua5454 defansa ihtiyac yok diyen trabzonlular. hiç mi rahatsız değilsiniz zeki yavru ve mustafa yumludan.. takım en zayıf halkası kadar guclu olur
- Forvete Konate
Toplam 16
Yorum
ua5454 kolbeinn kalsa daha iyiydi bu ne allah askına... bir de gsnin politkası mıdır nedir bizde 1milden asagı oyuncu oynatılamıyor mu?
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 76
Yorum
ceyhande Fenerbahçeliyim ama Trabzonspor'a hayırlı olsun. Kıymeti bilinmeyen oyunculardan birisi. İnşallah banko oynar Trabzonsporda.
Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.