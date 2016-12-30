Cavcav'dan G.Saray ve Ahmet Çalık açıklaması
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'a transferi gündemde olan Ahmet Çalık'ın bonservis bedelinin 4 milyon avro olduğunu söyledi.
Gençlerbirliği'nin Türk futboluna hizmet etmeyi sürdüreceğini ve "futbolcu fabrikası" olarak çalışmaya devam edeceğini belirten Cavcav, "Galatasaray'ın, futbolcumuz Ahmet ile anlaştığını ben de duydum, 'hayırlı olsun.' diyeceğim ama burada biz de varız. Transfer kulüpler anlaşınca olur. Bizle henüz bir görüşme olmadı." ifadelerini kullandı.
Ahmet Çalık'ın da Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci gibi altyapıdan yetiştiğine dikkati çeken İlhan Cavcav, "Ahmet, iznimiz olmadan bir yere gitmez." dedi.
Galatasaraylı yöneticilerin transfer görüşmesi için hafta sonu Ankara'ya geleceği bilgisini veren Cavcav, şunları kaydetti:
"Ahmet'in transferine icazet verme şartımız 4 milyon avrodur. Futbolculara bizim verdiğimiz paralar ortada. İstanbul takımlarının verdiklerini de herkes biliyor. Biz o paralara futbolcu oynatıp kulübün dengelerini bozamayız. Onun bizde bizim onda emeğimiz var. Hafta sonu Galatasaraylı yöneticilerle transferi görüşeceğiz. Kulübün menfaatleri her şeyden önce gelir, bunu da en iyi altyapımızda yetişen oyuncularımız bilir."
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:09
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
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