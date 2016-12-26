2,5 yıllık sözleşme imzalandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İsveç'in Kalmar takımından 26 yaşındaki futbolcu Jonathan Ring'i transfer etti.
Futbola İsveç'in IFK Varnamo takımında başlayan Ring, daha sonra Orebro'ya transfer oldu. Son olarak Kalmar forması giyen sol kanat oyuncusu, ligde çıktığı 28 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:34
- Cüneyt Çakır 2016'nın en iyi 5. hakemi
Toplam 1
Yorum
Alemdar Cüneyt Cakirin TR liginde yönettigi maclari izleseler hazirlik maclarinda dahi mac vermezler
- Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye bir şok daha!
Toplam 4
Yorum
hatschi Volkan korkudan gitmedi yuhalanirim diye :-)
- Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye bir şok daha!
Toplam 4
Yorum
yusufcan wolkan olmasa da olur hatta olmamasına sevindim diyebilirim
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