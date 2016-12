İrfan Can Kahveci'nin gözü Avrupa'da

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden lider Medipol Başakşehir'e transferi gündemde olan İrfan Can Kahveci, "Avrupa'ya gitmek hep hedefimde var. İnşallah bir gün gerçekleştireceğim." dedi.

Kırmızı-siyahlı kulübün futbol okuluna 7 yaşında kayıt yaptıran, sonrasında altyapıya kazandırılan ve A Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren 21 yaşındaki futbolcu, hedefleri ve gündemdeki transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in, gelişimi açısından uygun bir kulüp olduğuna dikkati çeken İrfan Can, "Medipol Başakşehir sistemli bir takım, her şey oturmuş. Abdullah hoca her şeyi oturtmuş. Güzel bir yönetim var, benim için çok mutluluk verici. Kendimi orada da geliştirip Avrupa'ya transfer olmak istiyorum. Avrupa'ya gitmek hep hedefimde var. İnşallah bir gün gerçekleştireceğim." diye konuştu.

Henüz Abdullah Avcı ile görüşmediğini belirten İrfan Can, yeni teknik direktörüyle 26 Aralık Pazartesi günü bir araya geleceklerini dile getirdi.

"Gençlerbirliği klasiği"

İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki birçok takımın aksine altyapıya önem verdiğini ve başkent ekibinin yetiştirdiği futbolcuları satmasının artık klasikleştiğini ifade etti.

Beştepe'nin "yuvası" olduğunu dile getiren İrfan Can, "Bu kulübe 7 yaşında futbol okuluyla gi·rdi·m. Sonra altyapıya seçildim. Benim için çok önemli bir yer burası. Doğduğum, büyüdüğüm, kendimi geliştirdiğim yer." şeklinde görüşlerini aktardı.

Tesislere ilk geldiği günlerdeki hallerini anlatırken duygulanan genç futbolcu, şöyle devam etti:

"Şimdi 21 yaşındayım. Annem babam getiriyordu, antrenman yapıyorduk, sonra da kafede oturup bir şeyler yiyorduk. Babam 9-10 sene getirip götürdü beni, çok emeği var. Altyapı hocalarımın da üzerimde çok emeği var. Çok değerli şeyler öğrendim onlardan, şimdi bakınca benim için çok mutluluk verici."

Başkent ekibinin pilot takımı Hacettepe ile 2013-2014 sezonu sonunda 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen, ardından teknik direktör Mustafa Kaplan ile Gençlerbirliği'ne geçen İrfan Can, şunları söyledi:

"Hacettepe, altyapıdaki futbolcuların kendilerini geliştirmesi için bir fırsat. Biz de iyi değerlendirdik, şampiyon olduk ve 2. Lig'e çıktık. O zaman 2. Lig'de oynayacağımızı düşünüyorduk. Son anda Mustafa Kaplan ile birlikte 5 futbolcu, Gençlerbirliği A takımına yükseldik. Bu da bizi çok mutlu etti. Altyapıdan futbolcu çıkarıp sonra satmak Gençlerbirliği'nde klasikleşmiş bir şey. Bu kulübün altyapısı her zaman A takıma ve Türk futboluna oyuncu yetiştirdi. Bu benden önce de böyleydi, benden sonra da böyle oldu, olacak da. Yine çok yetenekli arkadaşlar var. Hacettepe'de oynayan, kiralık gidenler var."

"Cavcav, babamız"

Genç futbolcu, kırmızı-siyahlı ekibinin başkanı İlhan Cavcav ile ilgili, "Baba, büyüğümüz, babamız. Bizim için çok şey yaptı. Onu çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği için, "Yuvam, doğduğum, büyüdüğüm, kendimi geliştirdiğim yer." şeklinde konuşan İrfan Can Kahveci, kısa süre kırmızı-siyahlı ekipte birlikte çalıştığı teknik direktör Ümit Özat'a dair ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ümit hoca, altyapımızdan çıkıp çok önemli yerlere gitti. Fenerbahçe'de oynadı, sonra Almanya'da devam etti. Almanya'da kendisini çok geliştirmiş. Benim yurt dışı isteğim de bu yüzden, kendimi kafa ve oyun açısından geliştirmek istiyorum. Ümit hoca da Almanya'da çok şey öğrenmiş. Bilgili bir insan, onunla birlikte çıkışa geçtik. Benim açımdan onunla çalışmak kısa da olsa çok iyi oldu. İnşallah ileride yine karşılaşırız, yine benim hocam olur."