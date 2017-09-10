 Gaziantepspor’da kriz büyük – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Gaziantepspor’da kriz büyük

    Gaziantepspor’da kriz büyük

    Gaziantepspor'un yeni sezon için transfer ettiği 18 futbolcu açıkta kaldı. Borçlarını kapatamayan kırmızısiyahlılar, bu oyuncuları ocak ayına kadar oynatamayacak. İşte o isimler: Bora Sevim, Mehmet Akgün, Hasan Kabze, Ferhat Odabaşı, Fevzi Özkan, Hakan Olkan, Serol Demirhan, Murat Paluli, Nuru Suley, Ekigho, Solomon Abwo, Gilles Binya, Sunday Mba, Doğan Ekinci, Yusuf Baloğlu, Polat Keser, Benjamin Fuchs, Adil Chihi.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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