Gaziantepspor transfer yasağına takıldı
GEÇEN sezon Süper Lig'e veda eden 1'inci Ligi takımı Gaziantepspor, eski teknik direktörü Hikmet Karaman'a olan borcunu ödemediği için transferleri için anlaştığı 18 oyuncunun lisanslarını çıkartamanın sorunuyla karşılaştı.
Gaziantepspor Yönetim Kurulu Üyesi Necati Baloğlu, yaptığı açıklamada, "Son bir dosya sürpriz olarak önümüze geldi. Hikmet Karaman'la cuma günü görüştük. Bize yardımcı olabileceğini söyledi. Sonra telefon kesildi. Burası Güneydoğu'nun en büyük markası. Bu markayı yok etmek, yok oluşunu izlemek herhalde hiç kimsenin işine gelmez. Transfer yasağının kalkmasını istiyoruz" dedi.
Kongrede aday olacağını açıklayan Huzeyfe Durmaz ise transfer sorunu çözmek için görüşmeler yaptıklarını kaydetti, "İletişim kopukluğu oldu. Bu sorunu, devre arası transfer sezonuna kalmadan çözmeye çalışacağız" diye konuştu.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:43
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Kardemir Karabükspor-Beşiktaş
Toplam 5
Yorum
mustantik medel tek ayakla oynasa bile necipten iyi oyuncu olduğu tartışılmaz, Şenol hoca saçmalamış .
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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