Babel, demiri büktü!

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Karabükspor'la karşılaştı. Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 toplayan siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi haftası öncesinde rotasyonlu kadrosuyla sahaya çıktı.

Şenol Güneş, çarşamba günkü Porto maçını düşünerek Bursaspor maçına oranla ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Adriano Correia'nın sakatlığı nedeniyle sağ bekte Necip Uysal'a şans veren Güneş, forvette Cenk Tosun'un yerine Alvaro Negredo, orta alanda Atiba Hutchinson'ın yerine Tolgay Arslan, sağ kanatta da Ricardo Quaresma'nın yerine Jeremain Lens'e formayı teslim etti.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Oğuzhan penaltıyı kaçırdı

Beşiktaş, 57. dakikada elle müdahale sebebiyle penaltı kazandı. Karabükspor'da Yatabare'nin ceza sahasında elle oynadığı pozisyon sonrası hakem Ali Palabıyık beyaz noktayı gösterdi. Kullanılan penaltıyı kaptan Oğuzhan Özyakup üstten auta yolladı.

Kırmızı kart Tosic!

Beşiktaş, 68. dakikada Tosic'in gördüğü kırmızı kartla maçta 10 kişi kaldı! Dusko Tosic, Gabriel Torje'ye kayarak yaptığı faulün ardıdan ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

Beşiktaş Babel'le golü buldu!

Maç boyunca birçok gol pozisyonundan faydalanamayan, bir de penaltı kaçıran Beşiktaş aradığı golü 79. dakikada Ryan Babel'le buldu.

Oğuzhan'ın defans arkasına pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Babel, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Fabri'den kritik kurtarış!

Son dakikaları 10 kişi oynayan siyah-beyazlılar karşısında beraberlik golü için baskısını arttıran Karabükspor, maçın 90. dakikasında Selezynov ile eşitlik sayısına çok yaklaştı. Kasımpaşa maçında uzaktan yediği gollerle çok eleştirilen Fabri, Ukraynalı golcünün ceza sahası dışından kesme vuruşunu iki direğin birleştiği yerden çıkardı.