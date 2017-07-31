 Gaziantepspor'un tesislerinin elektriği kesildi – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'un tesislerinin elektriği kesildi

    Gaziantepspor'un tesislerinin elektriği kesildi

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'un geçmiş dönem borcundan dolayı kulüp tesislerinin elektriği kesildi.

    Alınan bilgiye göre, futbolcuların antrenman yaptığı sırada Celal Doğan Tesisleri'ne gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, kulübün borcundan dolayı tesislerin elektriğini kesti.

    Antrenmanı yarıda kalan futbolcular tesislerden ayrıldı. Özel güvenlik görevlileri ve kulüp çalışanlarının tesislerin bahçesinde ışıldak eşliğinde oturdukları gözlendi.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gaziantepspor'un tesislerinin elektriği kesildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.