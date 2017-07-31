Gaziantepspor'un tesislerinin elektriği kesildi

Alınan bilgiye göre, futbolcuların antrenman yaptığı sırada Celal Doğan Tesisleri'ne gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, kulübün borcundan dolayı tesislerin elektriğini kesti.

Antrenmanı yarıda kalan futbolcular tesislerden ayrıldı. Özel güvenlik görevlileri ve kulüp çalışanlarının tesislerin bahçesinde ışıldak eşliğinde oturdukları gözlendi.