Gaziantepspor'un tesislerinin elektriği kesildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un geçmiş dönem borcundan dolayı kulüp tesislerinin elektriği kesildi.
Alınan bilgiye göre, futbolcuların antrenman yaptığı sırada Celal Doğan Tesisleri'ne gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, kulübün borcundan dolayı tesislerin elektriğini kesti.
Antrenmanı yarıda kalan futbolcular tesislerden ayrıldı. Özel güvenlik görevlileri ve kulüp çalışanlarının tesislerin bahçesinde ışıldak eşliğinde oturdukları gözlendi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:59
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Mehmet Ekici transferi hakkında konuştu
Toplam 14
Yorum
laf çok icraat yok boş boş konuşuyorsun fener sana kaldıysa yandı keten helva.
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''Beşiktaş ve Şenol Güneş'in aldığı kararı...''
Toplam 6
Yorum
denizgs Adamlar Fatih Terim GS deyken vatan meselesi yaptı öyle dedi böyle dedi Şampiyon GS den aldılar. Şenol Güneş e demek vatan meselesi olmuyor
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Ndiaye, İstanbul'da!
Toplam 100
Yorum
gslı Yorumlara bakıyorum da gerçekten enteresan bu bölge takımın en ihtiyaç duyduğu ve para harcanması en doğal bölge heleki Selçuk ve tolga çöpü
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