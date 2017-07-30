Gaziantepspor kongresi ertelendi
Spor Toto Süper Lig'den 27 yıl aradan sonra TFF 1'inci Lig'e düşen Gaziantepspor'da, bugün yapılması planlanan Olağan Genel Kurul, yeterli delege toplanamadığı için gerçekleştirilemedi.
TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Gaziantepspor'da Olağan Genel Kurulu için delegeler Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda bir araya geldi. İbrahim Kızıl'ın istifasının ardından boşalan başkanlık görevine Hasan Şahin ve Mutlu Özpineci aday oldu. 1554 delegesi bulunan takımın kongresi için salona 200 civarında katıldı. Kongrenin yapılması için yeterli olan 778 üye sayısı sağlanamadığı için kongre 6 Ağustos tarihine ertelendi.
Takımın başkan adayları Hasan Şahin ve Mutlu Özpineci, Gaziantepspor için ortak karar almayı planlayıp yeniden yükselişi için çalışma yapacaklarını anlattı. Bu arada kongre için stadyuma gelen 'Çılgın Sedat' ismiyle bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu da taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:02
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Afrika'dan Bursa'ya futbol hikayesi!
Toplam 1
Yorum
fb190777 bursa son bir kaç senedir fena kazık yiyor özellikle dikkat edin. mesela bu sene kayseri bir forvet aldı 3 milyon euroya asamuahdı galiba işte bu oyuncuyu bursaya 3 ay öncen 10 milyon euroya teklif ettiler az daha alıyorlardı kapısından dönüldü. bursanın acilen çalıştığı bazı menajerleri değiştirmesi gerekiyor . yazık yani her şey ortada bu kadar fark olur mu. saçacak paranız mı var?
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Lucescu'dan 8 maddelik manifesto
Toplam 22
Yorum
gas bu maddelerin yönetimin bazı yetkilerini ve özellikle tudoru tamamen etkisiz bırakıyor luce gelecekse tudoru yollasınlar öyle devam etsinler
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Galatasaray'a Manchester United'dan transfer
Toplam 30
Yorum
engin futbolcu koca ariyorun sanırım sen
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