Serkan’a dev talip
İngiltere Premier Lig takımlarından M.United ve Tottenham'ın, Gaziantep'te oynayan 16 yaşındaki genç orta saha Serkan Bakan'a talip olduğu öne sürüldü. Geçen sezon oynadığı 4 maçta 2 gol atan Bakan'ın devlerin scoutları tarafından yakın takibe alındığı öğrenildi.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:55
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