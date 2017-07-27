 Serkan’a dev talip – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Serkan’a dev talip

    Serkan’a dev talip
    İngiltere Premier Lig takımlarından M.United ve Tottenham'ın, Gaziantep'te oynayan 16 yaşındaki genç orta saha 'a talip olduğu öne sürüldü. Geçen sezon oynadığı 4 maçta 2 gol atan Bakan'ın devlerin scoutları tarafından yakın takibe alındığı öğrenildi.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
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