İbrahim Kızıl görevini bıraktı

Süper Lig'den 27 sezondan sonra düşen Gaziantepspor'un 7 Temmuz Cuma günü yapılan kongrede yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Kızıl, kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada 12 yıldır yürüttüğü görevinden ayrılma kararı aldığını belirtti. Yapılacak kongrede aday olmayacağını ifade eden İbrahim Kızıl'ın açıklaması şöyle:



"Kulübümüz ve takımımız üzerinde bir takım oyunlar oynandığını, algı operasyonu yapıldığını belirtmemize rağmen kamuoyunda ne yazık ki bu konuda yaratılan olumsuz hava devam ettirilmiştir. Gaziantepspor küme düştüyse oynanan kirli oyunların bu başarısızlıktaki payını kimse yok sayamaz. Oyuncumuzla girmiş oldukları kirli ilişkiler tüm çıplaklığı ile gözler önündedir. Yaşanan olayların muhatapları ortadadır ve sesleri çıkmamaktadır. Ancak ne yazık ki muhataplar dışında "paralı kalemlerin" sesi çokça çıkmaktadır. Üzüntü vericidir ki stadyumda şahsım ve aileme kötü söylemler ile adeta ırkçılık yapılmıştır. Başkanlık görevim süresince şehirde hiçbir iş adamını rahatsız etmedim, hiç kimseden bir beklenti içinde olmadan, tabiri yerindeyse tribünlere de oynamadan kulüp ve camia menfaatlerine göre elimden ne gelirse fazlasıyla yerine getirmeye çalıştım. Gaziantepspor'un adının hiçbir kötü mecrada geçmesine izin vermedim. Ailemin servetini gözümü kırpmadan Gaziantepspor için harcadım. Kulübü ele geçirmek için şahsımla sürekli uğraşan ve planlar yapan FETÖ'cülerin bunu başarmak için 2012 yılında yapmış oldukları haksız, hukuksuz operasyon sonrası ticari anlamda tüm servetimi, şirketlerimi ve ticari anlaşmalarımı kaybettim. Şahsi olarak kimse ile bir meselem olmamıştır. Başkanlık süreci boyunca, istemeden de olsa kırdığımız, üzdüğümüz kimseler olmuştur. Bu konuda helalleşme adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Gaziantep halkından, sporseverlerden ve tarafsız basınımızdan özellikle rica ediyorum. Yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağımı kamuoyuna beyan ederim."

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