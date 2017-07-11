 Ghilas tamam – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Ghilas tamam

    Ghilas tamam

    , G.Antep’le bonservis sorununu çözen Cezayirli golcüye imza attırdı.

    Transferde Selçuk Şahin, Axel Ngando ve Andre Castro'yla sözleşme imzalayan , daha önce prensipte anlaştığı 'un Cezayirli golcüsü 'ın da işini bitirdi. Gaziantep'le 2018'e kadar olan kontratı nedeniyle bonservisinde sorun yaşayan Ghilas, bu problemi çözdü ve yönetimle el sıkışıp sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi de imzaladı. 27 yaşındaki Cezayirli santrfor geçen sezon 30 maçta 8 gol, 4 asistle oynadı. Göztepe, daha önce anlaştığı Osmanlıspor'un Litvanyalı kalecisi 34 yaşındaki Karcemarskas'tan ise yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçti.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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