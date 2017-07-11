Ghilas tamam
Göztepe, G.Antep’le bonservis sorununu çözen Cezayirli golcüye imza attırdı.
Transferde Selçuk Şahin, Axel Ngando ve Andre Castro'yla sözleşme imzalayan Göztepe, daha önce prensipte anlaştığı Gaziantepspor'un Cezayirli golcüsü Nabil Ghilas'ın da işini bitirdi. Gaziantep'le 2018'e kadar olan kontratı nedeniyle bonservisinde sorun yaşayan Ghilas, bu problemi çözdü ve yönetimle el sıkışıp sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi de imzaladı. 27 yaşındaki Cezayirli santrfor geçen sezon 30 maçta 8 gol, 4 asistle oynadı. Göztepe, daha önce anlaştığı Osmanlıspor'un Litvanyalı kalecisi 34 yaşındaki Karcemarskas'tan ise yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçti.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Ghilas tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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