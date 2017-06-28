Antep'te Mehmet Kızıl başkanlığa aday
Spor Toto Süper Lig'e veda eden Gaziantepspor'da başkanlığa Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl'ın kardeşi Mehmet Kızıl, aday oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 27 sezon aradan sonra 1'inci Lig'e düşen Gaziantepspor'da, ve 2007-2012 yılları arasında kulübün Futbol Şube Sorumlusu görevini yapan Mehmet Kızıl, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Mehmet Kızıl, kentteki sivil toplum kuruluşları ve çalışanlarla bir araya gelip oluşturacakları yeni yönetim kuruluyla takımı, yeniden Süper Lig'e taşıyacaklarını söyledi. Başkan İbrahim Kızıl'ın ise genel kurulda aday olmayacağı bildirildi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:37
-
Kucka’da fark 2 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Bordocu Sampiyon olmanin formülü : Edin Visco Roma dan Edin Dzeko mutlaka birlikte transfer edilmelidir.
-
Ben Arfa F.Bahçe'ye koşuyor
Toplam 31
Yorum
fb1907 ne zaman bizden zengin oldunuz ve oyuncu aldınız elimizden fb varken ikinci tercih olursunuz biz vazgeçersek alabilirsiniz sadece fb enbüyük
-
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici imzayı attı
Toplam 16
Yorum
ALİ... MEHMET EKİCİ DİYE YAZILIR ; SÖZÜNDE DURAN ADAM GİBİ ADAM DİYE OKUNUR.
Antep'te Mehmet Kızıl başkanlığa aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.