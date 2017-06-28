 Antep'te Mehmet Kızıl başkanlığa aday – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Antep'te Mehmet Kızıl başkanlığa aday

    Antep'te Mehmet Kızıl başkanlığa aday

    Spor Toto Süper Lig'e veda eden Gaziantepspor'da başkanlığa Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl'ın kardeşi Mehmet Kızıl, aday oldu.

    Spor Toto Süper Lig'de 27 sezon aradan sonra 1'inci Lig'e düşen Gaziantepspor'da, ve 2007-2012 yılları arasında kulübün Futbol Şube Sorumlusu görevini yapan Mehmet Kızıl, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Mehmet Kızıl, kentteki sivil toplum kuruluşları ve çalışanlarla bir araya gelip oluşturacakları yeni yönetim kuruluyla takımı, yeniden Süper Lig'e taşıyacaklarını söyledi. Başkan İbrahim Kızıl'ın ise genel kurulda aday olmayacağı bildirildi.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:37
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