Yeni adresi Lyon
Lyon, bir dönem Gaziantepspor forması da giyen Marçal'ı Benfica'dan renklerine bağladı.
Fransa Ligi ekiplerinden Lyon, uzun süredir gündeminde yer alan Brezilyalı oyuncu Marçal'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
Bir dönem kiralık olarak Gaziantepspor forması da giyen Marçal, 4,5 milyon avro karşılığında Benfica'dan Lyon'a transfer oldu. Marçal, Fransız ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.28 yaşındaki Brezilyalı bek, 2015-2016 sezonunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un formasını giymişti. Marçal, Gaziantepspor'da 21 lig maçına çıkmıştı.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:27
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Burak’ın el yakan maliyeti
Toplam 24
Yorum
61 kadir Yılda 8 milyon avro alıyor.. merak etmeyin zaten kendi gelmez. Fotomac bunları yazmazsa millet ne okucak. Emin olun gelse süper olur
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Vardy harekatı
Toplam 20
Yorum
fenerbahçe fenerbahce transfer komitesinin bu kafa yapısını değiştirmesi lazım...avrupa kıtası harıc diğer kıtalarda binlerce ronaldo,messi var...
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Kocaman devrim
Toplam 17
Yorum
BOFFİN KALEYE BOFFİNİ KOY..VOLKANI 3. YEDEK YAP. YETER.
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