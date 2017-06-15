 Yeni adresi Lyon – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Yeni adresi Lyon

    Yeni adresi Lyon

    Lyon, bir dönem forması da giyen 'ı Benfica'dan renklerine bağladı.

    Fransa Ligi ekiplerinden Lyon, uzun süredir gündeminde yer alan Brezilyalı oyuncu 'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

    Bir dönem kiralık olarak forması da giyen , 4,5 milyon avro karşılığında Benfica'dan Lyon'a transfer oldu. Marçal, Fransız ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    28 yaşındaki Brezilyalı bek, 2015-2016 sezonunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un formasını giymişti. Marçal, Gaziantepspor'da 21 lig maçına çıkmıştı.

    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:27
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