Yeni adresi Lyon

Fransa Ligi ekiplerinden Lyon, uzun süredir gündeminde yer alan Brezilyalı oyuncu Marçal'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Bir dönem kiralık olarak Gaziantepspor forması da giyen Marçal, 4,5 milyon avro karşılığında Benfica'dan Lyon'a transfer oldu. Marçal, Fransız ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

28 yaşındaki Brezilyalı bek, 2015-2016 sezonunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un formasını giymişti. Marçal, Gaziantepspor'da 21 lig maçına çıkmıştı.