Antep taraftarı yönetimi istifaya çağırdı

Gaziantepspor taraftarı 60 kişilik grup, takımın Spor Toto Süper Ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'un yönetimine tepki amacıyla öğleden sonra Kırkayak Parkı'nda toplandı. Yönetimi istifaya çağıran taraftarlar, park meydanında Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl aleyhine 'Yeter İbrahim Kızıl yeter' şeklinde bir süre slogan attı.



Grup adına açıklama yapan Batuhan Özdemir, şöyle dedi: "Yıllardır takım hiçbir olumlu faaliyeti olmayan Gaziantepspor yönetiminin, Beşiktaş maçına taraftarlarının boynunu eğik çıkarması bardağı taşıran son damla olmuştur. Sevdamızın armaya bağlı olduğunu ve Gaziantepspor'un sahipsiz olmadığını göstermek için burada toplandık. Gaziantepspor camiası olarak bu duruma artık dur denilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başta İbrahim Kızıl olmak üzere tüm Gaziantepspor yönetimini istifaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki formalılar gider, takım elbiseliler gider, atkılılar takımın yanında kalır." Açıklamanın ardından grup bir süre daha slogan attıktan sonra, olaysız şekilde dağıldı.

