 Gaziantepspor'dan 'kavga' açıklaması – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Gaziantepspor'dan 'kavga' açıklaması

    Gaziantepspor'dan 'kavga' açıklaması

    Gaziantepspor Kulübü, Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kavga edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

    Kulüp yönetiminden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
    "Bugün bazı medya organlarında Yönetim Kurulumuz toplantısında yumruklar konuştu şeklinde yayınlanan haberde yer alan içerik ve yazılanlar tamamen hayal ürünüdür. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Yönetim Kurulumuzun herhangi bir toplantısı olmamıştır. Sporseverlerden hayal ürünü bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:19
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