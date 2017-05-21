Gaziantep ligden düştü
Çaykur Rize, G.Antep’i Bright ve Kweuke ile devirdi. 26 puanda kalan G.Antep 27 yıl sonra Süper Lig’e veda etti
Süper Lig'de Çaykur Rizespor sahasında Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep Adanaspor'dan sonra düşen ikinci takım oldu. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bright Edomwonyi ve 81. dakikada Leonard Kweuke attı. Ligde Rizespor puanını 35 yaptı ve bitime 2 hafta kala kümede kalma umudunu korudu. Ligin 15. sırasında yer alan Bursaspor'un ise 35 puanı bulunuyor.
27 YIL SONRA
1990/91'den bu yana Süper Lig'de 27 sezondur aralıksız yer alan Gaziantepspor ise 26 puanda kaldı ve bitime 2 maç kala küme düşen ikinci takım oldu. Ligden düşen ilk takım Adanaspor olmuştu. Rizespor, kalan 2 haftada önce Osmanlıspor deplasmanına gidecek, ardından sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.
G.Antep gelecek sene Süper Lig'e çıkar...
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, zor bir yarışı bitiremediklerini, bunda bazı olumsuzlukların etkili olduğunu belirtti. Uygun, "Çıktığımız bu ligde 27 yıl sonra düşmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu takımın kümede kalacağına inandığım bir süreçte göreve gelerek ve çalıştığım ortamda bir sürü talihsizlik yaşadık. Gelecek sene Gaziantep yine hak ettiği bu lige çıkacaktır" dedi.
27 YIL SONRA
1990/91'den bu yana Süper Lig'de 27 sezondur aralıksız yer alan Gaziantepspor ise 26 puanda kaldı ve bitime 2 maç kala küme düşen ikinci takım oldu. Ligden düşen ilk takım Adanaspor olmuştu. Rizespor, kalan 2 haftada önce Osmanlıspor deplasmanına gidecek, ardından sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.
G.Antep gelecek sene Süper Lig'e çıkar...
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, zor bir yarışı bitiremediklerini, bunda bazı olumsuzlukların etkili olduğunu belirtti. Uygun, "Çıktığımız bu ligde 27 yıl sonra düşmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu takımın kümede kalacağına inandığım bir süreçte göreve gelerek ve çalıştığım ortamda bir sürü talihsizlik yaşadık. Gelecek sene Gaziantep yine hak ettiği bu lige çıkacaktır" dedi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:30
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