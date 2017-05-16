 Uygun: Şansımız yok! – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Uygun: Şansımız yok!

    Uygun: Şansımız yok!
    Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, şanssız bir sezon yaşadıklarını belirterek, "Tüm olumsuzluklar bizi buldu. Yeniden ayağa kalkmalıyız" dedi.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
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