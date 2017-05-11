‘İnanırsak başarabiliriz’

Hafta sonu alınacak sonuçlara göre bitime 4 hafta kala ligden düflme ihtimali bulunan G.Antep'te Teknik Direktör Bülent Uygun, "Futbolculara her zaman söylüyorum, inanmayan gelmesin. Gerçekten inan›rsak baflarabiliriz" diye konuştu.