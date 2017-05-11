 ‘İnanırsak başarabiliriz’ – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    ‘İnanırsak başarabiliriz’

    ‘İnanırsak başarabiliriz’
    Hafta sonu alınacak sonuçlara göre bitime 4 hafta kala ligden düflme ihtimali bulunan G.Antep'te Teknik Direktör Bülent Uygun, "Futbolculara her zaman söylüyorum, inanmayan gelmesin. Gerçekten inan›rsak baflarabiliriz" diye konuştu.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:18
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