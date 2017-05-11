Galatasaray maçı hazırlıkları sürdü
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalmak için umutlarını yitirmediklerini ve bu hafta sonunda oynayacakları Galatasaray maçından galip ayrılmak istediklerini belirtti.
Sezon sonunda 36 puan toplayarak ligde kalmak istediklerini ve buna yönelik inançlarını kaybetmediklerini kaydeden Uygun, "Ben inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Çocuklara bunu anlattım. Başardığınız zaman 36 puan aldığınız zaman ligde kalınacağını söylemiştim. Hala 36 puan alma şansımız var ve onu başardığımız zaman kalan maçlara ona göre sahada mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
Galatasaray maçının hazırlıkları sürdü
Pazar akşamı oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor'da 3 oyuncunun sakatlığı devam ediyor.
Muhammet Demir, İlhan Parlak ve Musa Nizam takımdan ayrı çalışırken, kırmızı-siyahlı ekip taktik ağırlıklı antrenmanlar yapıyor.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:20
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 16
Yorum
fbli aziz başkan sen orda oldugun müttecce fener 5 yılda bir şampiyon olur sen feneri adam gibi seviyorsan bırak git bu yazımı aziz başkana iledi
- Tolga Ciğerci sıfır çekti
Toplam 5
Yorum
10 10 milyon eder bir ne yaptığını bilse ederi 20 milyon alir..onu alana nasil başardın bu transferi diye sormak lazim
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 16
Yorum
fbli aziz başkan sen başka hoca bulamadın aykutu getirip bitirecen sende biliyon aykut başarılı olamayacak adam gibi bir hoca getir sen feneri bi
Galatasaray maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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