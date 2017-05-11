Galatasaray maçı hazırlıkları sürdü

Sezon sonunda 36 puan toplayarak ligde kalmak istediklerini ve buna yönelik inançlarını kaybetmediklerini kaydeden Uygun, "Ben inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Çocuklara bunu anlattım. Başardığınız zaman 36 puan aldığınız zaman ligde kalınacağını söylemiştim. Hala 36 puan alma şansımız var ve onu başardığımız zaman kalan maçlara ona göre sahada mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray maçının hazırlıkları sürdü

Pazar akşamı oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor'da 3 oyuncunun sakatlığı devam ediyor.



Muhammet Demir, İlhan Parlak ve Musa Nizam takımdan ayrı çalışırken, kırmızı-siyahlı ekip taktik ağırlıklı antrenmanlar yapıyor.