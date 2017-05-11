 Galatasaray maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Galatasaray maçı hazırlıkları sürdü

    Galatasaray maçı hazırlıkları sürdü

    Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalmak için umutlarını yitirmediklerini ve bu hafta sonunda oynayacakları Galatasaray maçından galip ayrılmak istediklerini belirtti.

    Sezon sonunda 36 puan toplayarak ligde kalmak istediklerini ve buna yönelik inançlarını kaybetmediklerini kaydeden Uygun, "Ben inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Çocuklara bunu anlattım. Başardığınız zaman 36 puan aldığınız zaman ligde kalınacağını söylemiştim. Hala 36 puan alma şansımız var ve onu başardığımız zaman kalan maçlara ona göre sahada mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

    Galatasaray maçının hazırlıkları sürdü

    Pazar akşamı oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor'da 3 oyuncunun sakatlığı devam ediyor.

    Muhammet Demir, İlhan Parlak ve Musa Nizam takımdan ayrı çalışırken, kırmızı-siyahlı ekip taktik ağırlıklı antrenmanlar yapıyor.

    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:20
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