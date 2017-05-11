Bir tokat da Kızıl’dan
F.Bahçe başkanı Yıldırım’ın vakasından sonra Kızıl’ın da Akhisar maçı sonrası Cengiz İbret’i, “Hocamızı Bursaspor’a mı ayartıyorsun lan” diye tokatladığı öne sürüldü.
SİNKAFLI KÜFÜRLER VE TEKME
İbret, karakolda verdiği ifadesinde, kendisini aracının yanına çağıran Kızıl'ın "O... çocuğu seni yaşatmayacağım" dediğini ve sonrasında tokat attığını iddia etti. Bununla yetinmeyen İbrahim Kızıl'ın İbret'e tekme attığı da tutanakta öne sürüldü. İbret, ifadesini, "Beni darp eden, hakaret eden ve gözlüğüm ile cep telefonuma zarar veren İbrahim Kızıl'dan şikayetçiyim, uzlaşmak isterim" şeklinde verdi.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:40
- 17 Mayıs "Galatasaray Bayramı"
Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
Bir tokat da Kızıl’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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