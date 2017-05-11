 Bir tokat da Kızıl’dan – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bir tokat da Kızıl’dan

    Bir tokat da Kızıl’dan

    F.Bahçe başkanı Yıldırım’ın vakasından sonra Kızıl’ın da Akhisar maçı sonrası Cengiz İbret’i, “Hocamızı Bursaspor’a mı ayartıyorsun lan” diye tokatladığı öne sürüldü.

    Başkanı 'ın, bozguna uğradıkları Akhisar maçının ardından menajerlik şirketi sahibi olan Cengiz İbret'i darp ettiği iddia edildi. Karşılaşmanın 75. dakikasında stadı terk eden Kızıl'ın, arabasına bindikten sonra yanına çağırdığı İbret'e tokat attığı ve şiddete maruz kalan İbret'in Manisa'da karakola giderek suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. G.Antep başkanının İbret'e ilk önce, "Sen bizim hocamızı mı Bursa'ya mı ayartıyorsun lan" dediği yine emniyet tutanaklarında yer aldı.

    SİNKAFLI KÜFÜRLER VE TEKME
    İbret, karakolda verdiği ifadesinde, kendisini aracının yanına çağıran Kızıl'ın "O... çocuğu seni yaşatmayacağım" dediğini ve sonrasında tokat attığını iddia etti. Bununla yetinmeyen İbrahim Kızıl'ın İbret'e tekme attığı da tutanakta öne sürüldü. İbret, ifadesini, "Beni darp eden, hakaret eden ve gözlüğüm ile cep telefonuma zarar veren İbrahim Kızıl'dan şikayetçiyim, uzlaşmak isterim" şeklinde verdi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bir tokat da Kızıl’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.