"Gerçekten inanırsak başarabiliriz"
Akhisar Belediyespor'a 6-0 yenilince düşme hattının üzerinde Kayserispor ile puan farkı 7'ye çıkan Gaziantepspor, ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edecek.
Ancak son iki haftada 1 puan alabilen Gaziantep temsilcisi, ligin bitimine 4 hafta kala 26 puanla 17. sırada kendine yer buldu. Kayserispor'un kazanması, kendisinin de Akhisar Belediyespor'a 6-0 yenilmesiyle düşme hattının hemen üzerindeki rakibi ile puan farkı 7'ye yükselen Gaziantepspor, bu sonuçlarla ligde kalma adına işini zora soktu.
Gaziantepspor, ligin kalan 4 maçında sırayla Galatasaray, Çaykur Rizespor (D), Beşiktaş ve Antalyaspor (D) ile karşı karşıya gelecek.
- Bülent Uygun: "İnanmayan gelmesin"
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geldiği günden bu yana 11 puanlık farkı kapatmaya çalıştıklarını hatırlattı.
Tüm başarıların inançla gerçekleşebileceğine işaret eden Uygun, "Futbolculara her zaman söylüyorum, inanmayan gelmesin. Çünkü bizim inanca ihtiyacımız var. Gerçekten inanırsak başarabiliriz. Biz sonuna kadar savaşacağız. İnşallah başarılı da oluruz." diye konuştu.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:44
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
kartal engel olamayacaksınız şampiyonluğumuza.taliskayı ,abubakarı da atsanız,uydurma cezalarla takımın yarısını da atsanız dike dike şamp.olacağız
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
advers Volkana yaptıklarını çok görmeyeceksiniz gün gelir yamulturlar kendisini yapmamasını öğrenir . Biri Volkanı evinden alır olur biter !
- Yakın Doğu avantajı kaptı
Toplam 6
Yorum
Fenerbahce Fenerbahce yonetiminin yerinde olsam firat okul denen amator koc bozuntusunu gonderirim bu kocla fenerbahcenin kupalar kazanmasi cok zor
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