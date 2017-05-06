Bülent Uygun'dan Akhisar maçı yorumu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, ligin 30. haftasında Akhisar Belediyespor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmayı kazanmak için her şeylerini ortaya koyacaklarını söyledi.
Akhisar Belediyespor maçında galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Uygun, şöyle konuştu:
"Akhisar'ı yenmek için her şeyimizi ortaya koyacağız. Son haftalarda iyi performans gösteren ekibe karşı, daha istekli olursak bunu başarırız. Arkadaşlarımızla sık sık bu konuyu görüşüyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Akhisar'ı yenersek ligde kalma hedefi için büyük bir adıma atabiliriz. Bu yüzden tüm planlarımız bu hedefe göre kurgulandı."
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:35
- "Olağanüstü kongre yapılması gereksiz"
Toplam 3
Yorum
c.kasimay Adam gibi Adamsin. Teskkür ediyorum.
- Güneş’ten çok özel uyarılar
Toplam 1
Yorum
md hocam geçen hafta başakşehir maçını beraberlik için oynatsan, bügün bu stresi yasamazdık.gaza geldin,kazanmak için strejik hata yaptın
- Laxalt ile ilgileniyorlar
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Yorum
Mehmet Rodriges bile forma bulamıyorken neden sol kanat?
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