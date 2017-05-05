 Gaziantep’e kötü haber – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Gaziantep’e kötü haber

    Gaziantep’e kötü haber
    KÜMEDE kalma savaşı veren Gaziantep, Sefa Yılmaz'dan gelen haberle yıkıldı. Kırmızı- siyahlıların önceki günkü idmanında sakatlanan 27 yaşındaki oyuncu sezonu kapattı. Sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Sefa'nın dün çekilen MR'ı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
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