 2 haftaya belli olur – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    2 haftaya belli olur

    2 haftaya belli olur
    Ateş hattındaki G.Antep'te defans , G.Saray'a gözdağı verdi. Yardımcı, "Elimizden geldiğince 5 maçı da almak zorundayız. Artık telafisi kalmadı, bir beraberlik bile bize yetmiyor. İçeride biz de G.Saray'ı yenebiliriz. Son 2 haftada her şey belli olur" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
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