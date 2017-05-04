2 haftaya belli olur
Ateş hattındaki G.Antep'te defans Barış Yardımcı, G.Saray'a gözdağı verdi. Yardımcı, "Elimizden geldiğince 5 maçı da almak zorundayız. Artık telafisi kalmadı, bir beraberlik bile bize yetmiyor. İçeride biz de G.Saray'ı yenebiliriz. Son 2 haftada her şey belli olur" ifadelerini kullandı.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
2 haftaya belli olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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