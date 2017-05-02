"Manisa'dan 3 puanla döneceğiz"
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Spor Toto Süper Lig'de 8 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Akhisar Belediyespor ile oynayacakları maçta 3 puan alacaklarına inandığını söyledi.
Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Uygun, Manisa temsilcisinin son iki haftada Bursaspor ve Kasımpaşa'yı yendiğini hatırlatarak, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Gaziantepspor, her maça kazanmak çıkar. Futbol anlamında her şeyimizi ortaya koyacağız. Akhisar Belediyespor karşısında kazanmak için istekli oynayacağız. Bireysel olarak yeteneklerimizi sergileyeceğiz. Manisa'dan 3 puanla döneceğiz." ifadelerini kullandı.
Uygun, bazı sıkıntılar yaşadıklarını, bu yüzden deplasmanda kazanıp, sahalarında maç kaybettiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Futbolcularımızın psikolojilerini iyi anlamamız lazım. Ayrıca üzücü bir olay yaşamıştık. İçerideki maçlarda yaşadığımız sendrom, avantajlarımızı kaybetmemize neden oldu. Evimizde oynadığımız maçları kazansaydık, çok daha iyi yerlere gelecektik. Ona rağmen inancımda bir değişiklik yok. Gaziantepspor'u kümede bırakmayı başaracağız. Eleştirilere kulaklarımızı tıkadık. Kalan 5 maçta 36 puana ulaşmamız gerekiyor. Bu puan, kümede kalma ihtimalini yüksek gösteriyor. Gaziantepspor herkesi şoke edecektir."
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 19:22
- Revirbahçe
Toplam 3
Yorum
beko sadece kjaer olmasın beşiktaş taraftarıyla tarihi farkla ayrılır bu maçtan.eline böyle bi koz geçmişken 4-5 atmadan bırakmaz arenadan feneri
- Aboubakar’ın yerine Locadia
Toplam 12
Yorum
Smookie 1.91 departlı şutör asist özelliği çok yüksek oyun stili tam bi forvet değilde :D sanki babelin 2017 versiyonu bence çok iş yapar abu dan !!
- 'Golcü dediğin ‘Ba’ gibi olur!'
Toplam 12
Yorum
m.ali onal Oğuzha'ın yerine kesinlikle Tolgay oynamalı. Oğuzhan, eski özelliklerini kaybetmiş.
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