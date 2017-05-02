Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Uygun, Manisa temsilcisinin son iki haftada Bursaspor ve Kasımpaşa'yı yendiğini hatırlatarak, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Gaziantepspor, her maça kazanmak çıkar. Futbol anlamında her şeyimizi ortaya koyacağız. Akhisar Belediyespor karşısında kazanmak için istekli oynayacağız. Bireysel olarak yeteneklerimizi sergileyeceğiz. Manisa'dan 3 puanla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Uygun, bazı sıkıntılar yaşadıklarını, bu yüzden deplasmanda kazanıp, sahalarında maç kaybettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Futbolcularımızın psikolojilerini iyi anlamamız lazım. Ayrıca üzücü bir olay yaşamıştık. İçerideki maçlarda yaşadığımız sendrom, avantajlarımızı kaybetmemize neden oldu. Evimizde oynadığımız maçları kazansaydık, çok daha iyi yerlere gelecektik. Ona rağmen inancımda bir değişiklik yok. Gaziantepspor'u kümede bırakmayı başaracağız. Eleştirilere kulaklarımızı tıkadık. Kalan 5 maçta 36 puana ulaşmamız gerekiyor. Bu puan, kümede kalma ihtimalini yüksek gösteriyor. Gaziantepspor herkesi şoke edecektir."