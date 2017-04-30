Bülent Uygun, inancını kaybetmiyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, kalan maçlardan ihtiyaçları olan puanları çıkaracaklarına inandığını söyledi.
Takımından genel anlamıyla memnun olduğunu belirten Uygun, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ekibin tüm gücü ve karakteriyle mücadele verdiğini kaydetti.
Karabük temsilcisiyle yapılan maçın ardından herkesin üzüldüğünü anlatan Bülent Uygun, "Kazansak güzel olacaktı ama bu bizim için yolun sonu değil. Önümüzde 5 maç var. Bunlardan bazıları da ligin alt sıralarındaki takımlarla. O yüzden kalan maçlardan ihtiyacımız olan puanları çıkaracağımıza olan inancımı koruyorum. Hep birlikte el ele vererek bu takımı kümede bırakacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:12
- Seneye şampiyonuz
Toplam 18
Yorum
balturk maalesef bu ve bunu gibi adamlar türk futblunu bitirdi. illede ben illede ben diye ye çöpe bile atılmayacak karakterler itibar görüyor ne iç
- Galatasaray, Bursaspor'a konuk oluyor
Toplam 1
Yorum
serdar akay bursa hücumdki 3 lünün sağında sercan değil STANCU yu oynatmalı v sağbek ERDEM hücuma destek vermesi ile dandik bek carole ün olduğu kanadı
- Seneye şampiyonuz
Toplam 18
Yorum
fb aynı 3 yıl ist iste şampiyonluk sözü gibidir.
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