 Bülent Uygun, inancını kaybetmiyor – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Bülent Uygun, inancını kaybetmiyor

    Bülent Uygun, inancını kaybetmiyor

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, kalan maçlardan ihtiyaçları olan puanları çıkaracaklarına inandığını söyledi.

    Uygun, yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor maçına galibiyet parolasıyla çıktıklarını ancak 1 puanla yetinmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

    Takımından genel anlamıyla memnun olduğunu belirten Uygun, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ekibin tüm gücü ve karakteriyle mücadele verdiğini kaydetti.

    Karabük temsilcisiyle yapılan maçın ardından herkesin üzüldüğünü anlatan Bülent Uygun, "Kazansak güzel olacaktı ama bu bizim için yolun sonu değil. Önümüzde 5 maç var. Bunlardan bazıları da ligin alt sıralarındaki takımlarla. O yüzden kalan maçlardan ihtiyacımız olan puanları çıkaracağımıza olan inancımı koruyorum. Hep birlikte el ele vererek bu takımı kümede bırakacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:12
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