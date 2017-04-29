Gaziantep'te sessiz gece
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantepspor ile Kardemir Karabükspor arasında yapılan maç 0-0 berabere tamamlandı.
Maç öncesinde geçen günlerde hayatını kaybeden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için saygı duruşunda bulunuldu. Kardemir Karabüksporlu futbolcular, müsabaka öncesindeki seremoniye "Başınız sağolsun" yazılı pankartla çıktı.
9. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Marcinho'nun ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşuyla top yandan auta gitti.
30. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında İlhan Parlak'ın ara pasında ceza sahasına giren Ghilas'ın sol ayağıyla vurduğu top üstten auta çıktı.
44. dakikada Fatau'nun ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
49. dakikada Barış Yardımcı'nın ortasında arka direkteki Marcinho'nun vuruşunda yerden seken top yandan auta gitti.
52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Yardımcı'nın arka direğe gönderdiği topla bulaşan Ghilas'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
59. dakikada sağ taç çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta Bliznichenko'nun yaptığı ortada Seleznov, kafayla vurduğu topu yandan auta gönderdi.
73. dakikada Tanase'nin ortasında Zec'in penaltı noktası civarında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı.
83. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Tanase'nin vuruşunda top auta gitti.
89. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor kontra atağında penaltı noktası üzerinde Lazarevic'in vurduğu topu kaleci Victor kontrol etti.
Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı..
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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