Gaziantepspor, Karabükspor'u ağırlıyor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantepspor, yarın Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.
Son haftalarda özellikle deplasmanda topladığı puanlarla ligde kalma umutlarını sürdüren 25 puanla 16. sırada bulunan Gaziantepspor'da, Kardemir Karabükspor maçı öncesine moraller bozuk. Defans oyuncusu Frantisek Rajtoral'ın evinde ölü bulunmasının ardından üzüntüye boğulan Gaziantepspor, 35 puanlı rakibini yenerek hem evindeki kazanamama kabusunu sona erdirmek hem de alınacak galibiyeti Rajtoral'a hediye etmek istiyor.
- Evinde kazanamıyor
Gaziantepspor, taraftarı önünde istediği sonuçların uzağında kaldı.
Kendi evindeki son puanını ligin 22. haftasında karşılaştığı Fenerbahçe maçında 1-1'lik beraberlikle elde eden kırmızı-siyahlılar, sonrasında sahasında puana hasret kaldı. Devam eden haftalarda taraftarı önünde çıktığı Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından puansız ayrılan Gaziantepspor, kötü gidişi durdurmanın hesaplarını yapıyor.
- Rajtoral'a armağan edilecek
Takım kaptanı Elyasa Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta başından beri spor camiasının çok fazla alışık olmadığı bir olayla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Bu durumun kendilerini üzdüğünü dile getiren Elyasa Süme, "Çok kötü günler yaşadık. İyi bir futbolcu ve insan olma özelliklerine sahip olan arkadaşımızı kaybetti. Üzgünüz ama bundan sonraki süreçte sorumluluğumuz daha fazla. Çünkü Rajtoral, ligde kalmaya çok inanmış bir insandı. Özellikle bu maçı kazanıp Rajtoral'ın ruhuna göndermek istiyoruz." diye konuştu.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:18
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Toplam 2
Yorum
AVCI HOCA: ONDAN ÖNCE B. ŞEHİR İN KİLİDİNİ KANKALAR RİZE DEPLASMANINDA KIRDILAR. SİZDE BERABERE KALDIĞINIZI SANIP SEVİNİYORSUNUZ. ALLAH ISLAH ETSİN SİZ
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TCelcius Tabi arabanın önemi olmaz olum bedevadan bende milyonları kazansam benim içinde önemi olmaz.:S
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Toplam 12
Yorum
TCelcius Şu fenerliler neyin lafını yapıyorlar anlamış değilim adam 10 dk da 2 gol döşemiş tff nin kurbanı oldu.volkana verilen 1 maçlık cezanın sebe
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