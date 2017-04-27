Gaziantepspor, Karabükspor'u ağırlıyor

Kalyon Arena'da oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Son haftalarda özellikle deplasmanda topladığı puanlarla ligde kalma umutlarını sürdüren 25 puanla 16. sırada bulunan Gaziantepspor'da, Kardemir Karabükspor maçı öncesine moraller bozuk. Defans oyuncusu Frantisek Rajtoral'ın evinde ölü bulunmasının ardından üzüntüye boğulan Gaziantepspor, 35 puanlı rakibini yenerek hem evindeki kazanamama kabusunu sona erdirmek hem de alınacak galibiyeti Rajtoral'a hediye etmek istiyor.

- Evinde kazanamıyor

Gaziantepspor, taraftarı önünde istediği sonuçların uzağında kaldı.

Kendi evindeki son puanını ligin 22. haftasında karşılaştığı Fenerbahçe maçında 1-1'lik beraberlikle elde eden kırmızı-siyahlılar, sonrasında sahasında puana hasret kaldı. Devam eden haftalarda taraftarı önünde çıktığı Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından puansız ayrılan Gaziantepspor, kötü gidişi durdurmanın hesaplarını yapıyor.

- Rajtoral'a armağan edilecek

Takım kaptanı Elyasa Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta başından beri spor camiasının çok fazla alışık olmadığı bir olayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Bu durumun kendilerini üzdüğünü dile getiren Elyasa Süme, "Çok kötü günler yaşadık. İyi bir futbolcu ve insan olma özelliklerine sahip olan arkadaşımızı kaybetti. Üzgünüz ama bundan sonraki süreçte sorumluluğumuz daha fazla. Çünkü Rajtoral, ligde kalmaya çok inanmış bir insandı. Özellikle bu maçı kazanıp Rajtoral'ın ruhuna göndermek istiyoruz." diye konuştu.