Rajtoral unutulmayacak
G.Antep ve Barcelona başsağlığı mesajı yayımladı.
Gaziantepspor, Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın evinde ölü bulunmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, "Kişiliği ve güler yüzü ile kalplerimizde yer edinen futbolcumuz Frantisek Rajtoral unutulmayacak" denildi. Öte yandan dünyaca ünlü Barcelona Kulübü'de Rajtoral için başsağlığı mesajı yayımladı. "Gaziantepspor Kulübü ve oyuncusu Rajtoral için çok üzgünüz. Başsağlığı diliyoruz" açıklaması yapıldı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Rajtoral unutulmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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