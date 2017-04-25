 Rajtoral unutulmayacak – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Rajtoral unutulmayacak

    Rajtoral unutulmayacak

    G.Antep ve Barcelona başsağlığı mesajı yayımladı.

    , Çek futbolcusu 'ın evinde ölü bulunmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, "Kişiliği ve güler yüzü ile kalplerimizde yer edinen futbolcumuz Frantisek Rajtoral unutulmayacak" denildi. Öte yandan dünyaca ünlü Barcelona Kulübü'de Rajtoral için başsağlığı mesajı yayımladı. "Gaziantepspor Kulübü ve oyuncusu Rajtoral için çok üzgünüz. Başsağlığı diliyoruz" açıklaması yapıldı.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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