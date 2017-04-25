 Ghilas parladı – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Ghilas parladı

    Ghilas parladı
    adına bu sezon Süper Lig'de gole en çok katkı yapan isim oldu. Ghilas toplamda 8 gol atarken arkadaşlarına 4 asist yapmayı başardı. Cezayirli oyuncu transferin de gözdesi durumunda.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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