Ölümündeki sır perdesi aralanıyor...
Gaziantepspor'un milli futbolcusu Frantisek Rajtoral'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Evde bulunan Çekçe not tercüme edilirken Çek futbolcunun borçları nedeniyle bunalıma girmiş olabileceği belirtiliyor.
Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Küçükkızılhisar Mahallesinde yaşayan Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Rajtoral, bugün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu.
Olaymedya'nın haberine göre cenazesi Gazaintep Adli Tıp Kurumu moruna kaldırılan oyuncunun intiharındaki sır perdesi jandarma ekiplerinin yaptığı ilk inceleme ile aralanmaya başladı.
Çekçe not bulundu
Evde Çekçe yazılış not bulan jandarma, yazılanları tercüme ettirdiğinde notun alacak vereceklerin yer aldığı borç çizelgesi olduğunu tespit etti.
Yapılan İlk tespitlerde futbolcunun bulunduktan en az 10 saat önce öldüğü tahmin ediliyor. Milli oyuncunun ölüm saatinin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:27
- Galatasaray derbi zaferini unuttu
Toplam 9
Yorum
En ıyısı messi Bir real barcaya bakın ts bjk maçına bakın bide gs fb maçına bakın özetini izlerken sıkıldım ya . Not trabzonspor fb yı kendi evinde yenecek
- Locadia takibi
Toplam 5
Yorum
bahar beşşiktaş seni çok seviyorummm kalbim hep seninnle
- Çifte bayram oldu
Toplam 4
Yorum
selçuk bu takıma 2 tane orta saha ve 1 tane forvet lazım orta saha top taşıyamıyor hüçüma cıkamıyor
Ölümündeki sır perdesi aralanıyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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