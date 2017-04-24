Ölümündeki sır perdesi aralanıyor...

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Küçükkızılhisar Mahallesinde yaşayan Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Rajtoral, bugün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu.

Olaymedya'nın haberine göre cenazesi Gazaintep Adli Tıp Kurumu moruna kaldırılan oyuncunun intiharındaki sır perdesi jandarma ekiplerinin yaptığı ilk inceleme ile aralanmaya başladı.

Çekçe not bulundu

Evde Çekçe yazılış not bulan jandarma, yazılanları tercüme ettirdiğinde notun alacak vereceklerin yer aldığı borç çizelgesi olduğunu tespit etti.

Yapılan İlk tespitlerde futbolcunun bulunduktan en az 10 saat önce öldüğü tahmin ediliyor. Milli oyuncunun ölüm saatinin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.



