Gaziantepspor'dan açıklama geldi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, dün Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın evinde ölü bulunmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.
Açıklamada, "Sporculuğu, kişiliği ve güler yüzü ile kalplerimizde yer edinen futbolcumuz Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybettiğini Gaziantepspor ailesi olarak derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Gaziantepspor camiası olarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:40
- Bayern Münih, Gomez’in peşinde
Toplam 3
Yorum
murat1903 almayın bu adamı ya gerek yok ne kaldırdık burnunu adammı kalmadı abuobakara 5 m verioz neredeyse 5 daha koy adam akıllı birini al
- Volkan Demirel'den flaş sözler
Toplam 16
Yorum
arçelik ilk yarıda fb nin evinde oynadığı gs ve bjk maçlarının da fb nin üstünlüğünde oynandığını rakip kaleye hiç gelemediklerini hatırlatırım size
- Özbek’in yüzü gülmedi!
Toplam 5
Yorum
GS Heyecanmi? takım top oynuyorda bu heyecan yapıyor tudoruda al ve hemen git defooooolll ??
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