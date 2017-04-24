 Gaziantepspor'dan açıklama geldi – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Gaziantepspor'dan açıklama geldi

    Gaziantepspor'dan açıklama geldi

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, dün Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın evinde ölü bulunmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

    Giriş sayfası Rajtoral'ın siyah-beyazlı fotoğrafıyla açılan kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, Çek futbolcunun hayatını kaybetmesinin Gaziantepspor ailesini derinden üzdüğü belirtildi.

    Açıklamada, "Sporculuğu, kişiliği ve güler yüzü ile kalplerimizde yer edinen futbolcumuz Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybettiğini Gaziantepspor ailesi olarak derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Gaziantepspor camiası olarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:40
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