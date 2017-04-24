Gaziantepspor'dan açıklama geldi

Giriş sayfası Rajtoral'ın siyah-beyazlı fotoğrafıyla açılan kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, Çek futbolcunun hayatını kaybetmesinin Gaziantepspor ailesini derinden üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sporculuğu, kişiliği ve güler yüzü ile kalplerimizde yer edinen futbolcumuz Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybettiğini Gaziantepspor ailesi olarak derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Gaziantepspor camiası olarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.