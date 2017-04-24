Barça'dan Rajtoral için başsağlığı mesajı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona, evinde ölü bulunan Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için başsağlığı mesajı yayımladı.
Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'ndeki evinde dün ölü bulunan Rajtoral'ın Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezinde hazırlanan ilk rapora göre intihar ettiği belirlenmişti.
Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimiz @GaziantepsporSK futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/Y4TMRbt5Nh— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 24 Nisan 2017
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:01
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 75
Yorum
tufan ayvalık GS021 tarih yazan gs 4 sene üst üst şampiyon olan tarih bilmez gs 19o5 te kurulan gs sahaya çıktığından beri 30 sene şampiyon olmayan gs
- Bayern Münih, Gomez’in peşinde
Toplam 7
Yorum
Bora Bırakın gitsin şu adamaı Bulunmadık Hint Kumaşımı Adam gelmek istemiyorsa yapılacak birşey yok Babamın oğlu değil öyle olsaydı döverdim
- Başakşehir Yönetimi toplantı halinde
Toplam 6
Yorum
Maganda Bişi olmaz ceza da vermezler görün bakın
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