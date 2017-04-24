Antep'te şok intihar!
Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral intihar etti. İdmana gitmeyen ve aramalara da cevap vermeyen futbolcunun evine çilingir yardımıyla giren polis, 31 yaşındaki oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı.
Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral evinde ölü bulundu. Dün Celal Doğan Tesisleri'ndeki idmana gelmeyen sağ bek oyuncusu Rajtoral, aramalara rağmen telefonlarına da cevap vermedi. Bunun üzerine kulüp yetkilileri, Çek futbolcunun merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki evine gitti. Polis ekiplerine de haber verilmesinin ardından Rajtoral'ın kaldığı evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Kulüp yetkilileri ve polis ekipleri evde Rajtoral'ın asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Rajtoral'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TAKIM ARKADAŞLARI AKIN ETTİ
Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl ve beraberindeki yöneticilerle bazı futbolcular da olay yerine gelerek ilgililerden bilgi almaya çalıştı. Takım kaptanı Elyasa Süme, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sevdikleri bir arkadaşlarını kaybettiklerini ifade ederek, "Söyleyecek pek bir şey yok, yıkıldık. Başımız sağ olsun" diye konuştu. Süme, olayın neden kaynaklandığına dair bir soru üzerine, hiçbir şey bilmediklerini kaydetti. Rojtoral'ın bir gün önce görüştüğü bazı takım arkadaşlarının olumsuz bir durum görmediğini belirttikleri öğrenildi.
KIZIL: BİR SORUNU YOKTU
Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Rajtoral'ın vefatıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: Antrenmana gitmemişti. Çocuklar gelmeyince eve bakmaya gidiyor. Kapı kapalı ve kilitli. Ama ışıklar içeride açıkmış. Polise ve savcıya haber vermişler. Herkes oraya gitti. Maalesef intihar etmiş. Öyle görünüyor. Ailevi sorunları olup olmadığını bilmiyorum. Sürekli tebessüm eden, pırıl pırıl bir çocuktu. Çok düzgün bir futbolcuydu. Kulübün en sessiz futbolcusuydu diyebilirim. Şu anda olay yerine gidiyorum. Tam detaylı bilmiyorum. Allah rahmet etsin. Üzücü bir durum."
BORÇLARI VARDI İDDİASI
Sezon başında Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımından transfer edilen Rajtoral'in borçları yüzünden intihar ettiği ileri sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri Çekçe yazılmış bir not buldu. Notta alacak ve vereceklerin yer aldığı bir çizelge bulunduğu dile getirildi. Pantolon kemeri ile kendini astığı tespit edilen futbolcu Rajtoral'ın, ölü bulunduğu andan 10 saat önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
BİLET BAKIYORDU
Rojtoral'ın kız arkadaşının 2-3 gün önce ülkesine döndüğü, kendisinin de gitmek için uçak bileti araştırdığı iddia edildi.
FRANTİSEK RAJTORAL KİMDİR?
Gaziantepspor'un 31 yaşındaki Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral, 1986 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Pribram kentinde dünyaya geldi. Sağ bek pozisyonunda oynayan Rajtoral, 13 kez Çek Cumhuriyeti Milli Takımı formasını giydi. Pribram genç takımlarında futbola başlayan Rajtoral, Çek Cumhuriyeti'nde Banik Ostrava ve Viktoria Plzen takımlarında forma giydi. Bir dönem Almanya'nın Hannover 96 takımında da kiralık olarak forma giyen Rajtoral, 2016 yılının Ağustos ayında Gaziantepspor'a transfer olmuştu. Rajtoral Gaziantepspor ile toplam 20 maça çıktı.
TAKIM ARKADAŞLARI AKIN ETTİ
Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl ve beraberindeki yöneticilerle bazı futbolcular da olay yerine gelerek ilgililerden bilgi almaya çalıştı. Takım kaptanı Elyasa Süme, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sevdikleri bir arkadaşlarını kaybettiklerini ifade ederek, "Söyleyecek pek bir şey yok, yıkıldık. Başımız sağ olsun" diye konuştu. Süme, olayın neden kaynaklandığına dair bir soru üzerine, hiçbir şey bilmediklerini kaydetti. Rojtoral'ın bir gün önce görüştüğü bazı takım arkadaşlarının olumsuz bir durum görmediğini belirttikleri öğrenildi.
KIZIL: BİR SORUNU YOKTU
Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Rajtoral'ın vefatıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: Antrenmana gitmemişti. Çocuklar gelmeyince eve bakmaya gidiyor. Kapı kapalı ve kilitli. Ama ışıklar içeride açıkmış. Polise ve savcıya haber vermişler. Herkes oraya gitti. Maalesef intihar etmiş. Öyle görünüyor. Ailevi sorunları olup olmadığını bilmiyorum. Sürekli tebessüm eden, pırıl pırıl bir çocuktu. Çok düzgün bir futbolcuydu. Kulübün en sessiz futbolcusuydu diyebilirim. Şu anda olay yerine gidiyorum. Tam detaylı bilmiyorum. Allah rahmet etsin. Üzücü bir durum."
BORÇLARI VARDI İDDİASI
Sezon başında Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımından transfer edilen Rajtoral'in borçları yüzünden intihar ettiği ileri sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri Çekçe yazılmış bir not buldu. Notta alacak ve vereceklerin yer aldığı bir çizelge bulunduğu dile getirildi. Pantolon kemeri ile kendini astığı tespit edilen futbolcu Rajtoral'ın, ölü bulunduğu andan 10 saat önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
BİLET BAKIYORDU
Rojtoral'ın kız arkadaşının 2-3 gün önce ülkesine döndüğü, kendisinin de gitmek için uçak bileti araştırdığı iddia edildi.
FRANTİSEK RAJTORAL KİMDİR?
Gaziantepspor'un 31 yaşındaki Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral, 1986 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Pribram kentinde dünyaya geldi. Sağ bek pozisyonunda oynayan Rajtoral, 13 kez Çek Cumhuriyeti Milli Takımı formasını giydi. Pribram genç takımlarında futbola başlayan Rajtoral, Çek Cumhuriyeti'nde Banik Ostrava ve Viktoria Plzen takımlarında forma giydi. Bir dönem Almanya'nın Hannover 96 takımında da kiralık olarak forma giyen Rajtoral, 2016 yılının Ağustos ayında Gaziantepspor'a transfer olmuştu. Rajtoral Gaziantepspor ile toplam 20 maça çıktı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Antep'te şok intihar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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