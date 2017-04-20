Ghilas kuyruğu

Ligde 22 puanla küme düşme hattında yer alan G.Antep'te takımın yıldızı Nabil Ghilas'a teklif yağıyor. Antep'in küme düşmesi halinde takımdan ayrılacak olan yıldız forvetle Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği başta olmak üzere birçok Süper Lig takımınn kanca attığı öğrenildi. Wallece Reis ve Orkan Çınar'a da teklifler geliyor.