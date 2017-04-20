 Ghilas kuyruğu – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Ghilas kuyruğu

    Ghilas kuyruğu
    Ligde 22 puanla küme düşme hattında yer alan G.Antep'te takımın yıldızı Nabil Ghilas'a teklif yağıyor. Antep'in küme düşmesi halinde takımdan ayrılacak olan yıldız forvetle Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği başta olmak üzere birçok Süper Lig takımınn kanca attığı öğrenildi. Wallece Reis ve Orkan Çınar'a da teklifler geliyor.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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