Ghilas kuyruğu
Ligde 22 puanla küme düşme hattında yer alan G.Antep'te takımın yıldızı Nabil Ghilas'a teklif yağıyor. Antep'in küme düşmesi halinde takımdan ayrılacak olan yıldız forvetle Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği başta olmak üzere birçok Süper Lig takımınn kanca attığı öğrenildi. Wallece Reis ve Orkan Çınar'a da teklifler geliyor.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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