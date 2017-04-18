PFDK'dan Gaziantepspor'a ceza
Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantepspor Kulübü'ne 300 bin lira para cezası verirken, Maraton Alt E ve G bloklarındaki seyircilerin elektronik biletlerinin bir maç bloke edilmesine karar verildi.
PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:
"Gaziantepspor Kulübü'nün, 12.04.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Alt E ve G bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Gaziantepspor Kulübü'nün stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 16:13
- Paralar yatıyor
Toplam 1
Yorum
uA yine bir plan program içine girdiyse demekki vaziyet almak gerek
- Marcelo yerine Necip
Toplam 27
Yorum
pathfinder07 mitrovice 4 milyon euro verip yerine necip oynayacaksa otursun mitrovici alan kimse o düşünsün.
- 40 otobüsle topluca hareket
Toplam 3
Yorum
GFB CİMBOM HAZIRLAN KOCAN GELİYOR...
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