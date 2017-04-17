Uygun, Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan sonraki her maçın final niteliğinde olduğunu ve kazanarak üst sıralara tırmanmak istediklerini dile getirdi.

Bazı maçlarda bireysel hatalardan dolayı puan kaybı yaşadıklarını belirten Uygun, artık kaybetmeye tahammüllerinin olmadığını vurguladı.

İyi bir takım olduklarını ve bunu bazı maçlarda ispatladıklarını anlatan Uygun, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız sıkıntılar, bizim final havasında gördüğümüz maçlardan galip ayrılmamızı engelledi. Şimdi tekrar, futbolcu kardeşlerimi ayağa kaldırmak için kendilerine bazı görevler verdim. Bunlardan biri de Atiker Konyaspor maçı. Çok önemli dört maçımız var. Konyaspor ile deplasmanda oynadıktan sonra Kardemir Karabükspor ile içeride oynayacağız, ardından Akhisar Belediyespor deplasmanı ve iç sahada Galatasaray maçımız var. Bunları iyi değerlendirip istediğimiz puanları almamız gerekiyor. Bu puanlardan sonra tekrar takım olarak ayağa kalkmış olacağız. Buna çok inanıyorum. 11 puanlık fark 5 puana kadar düşmüş ama iki maçı avantajımız olmasına rağmen yitirdik. Şimdi daha çok arzu ve coşkuya ihtiyacımız var. Deplasmanda Konyaspor maçında puan veya puanlar alarak herkese kendimizi göstermek istiyoruz."

Gaziantepspor, ligde 28. hafta maçları öncesinde 22 puanla 17. sırada bulunuyor.