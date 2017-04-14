 Gaziantepspor, PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Gaziantepspor, PFDK'ya sevk edildi

    Gaziantepspor, PFDK'ya sevk edildi

    Gaziantepspor, Gençlerbirliği ile oynanan erteleme maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre; Gaziantepspor, Gençlerbirliği ile oynanan erteleme maçının ardından PFDK'ya sevk edildi. Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Gaziantepspor Kulübü'nün 12.04.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:31
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