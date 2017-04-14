Gaziantepspor, PFDK'ya sevk edildi
Gaziantepspor, Gençlerbirliği ile oynanan erteleme maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre; Gaziantepspor, Gençlerbirliği ile oynanan erteleme maçının ardından PFDK'ya sevk edildi. Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gaziantepspor Kulübü'nün 12.04.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
"Gaziantepspor Kulübü'nün 12.04.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deniz gelecek
Toplam 8
Yorum
alalım alınması gereken bir fitbucudur daa harika cocuk trabzonda daha güzel eser
- Messi için önlem!
Toplam 7
Yorum
acilllllll bu kardeşimi acilen avrupaya kiralayın 1 sene sonra döndüğünde kimse tutamazzz
- Arena'da turlarız
Toplam 60
Yorum
Tolga Zengin Bence bütün suç Tolganın
Gaziantepspor, PFDK'ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.