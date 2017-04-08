 Nabil Ghilas parlıyor – Fotomaç – 08 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    parlıyor

    Nabil Ghilas parlıyor
    Gaziantepspor adına bu sezon Süper Lig'de gole en çok katkı yapan isim oldu. Ghilas toplamda 7 gol atarken, arkadaşlarına 4 asist yapmayı başardı. Cezayirli oyuncu son iki lig maçında 4 gol atıp 1 asist yaptı. Ghilas bu hafta Alanyaspor maçında da gol atacağını iddia etti.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nabil Ghilas parlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.