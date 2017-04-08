Nabil Ghilas parlıyor
Gaziantepspor adına bu sezon Süper Lig'de gole en çok katkı yapan isim Nabil Ghilas oldu. Ghilas toplamda 7 gol atarken, arkadaşlarına 4 asist yapmayı başardı. Cezayirli oyuncu son iki lig maçında 4 gol atıp 1 asist yaptı. Ghilas bu hafta Alanyaspor maçında da gol atacağını iddia etti.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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