 Taraftara çağrı – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Taraftara çağrı

    Taraftara çağrı
    Kayserispor ve Osmanlıspor galibiyetleriyle ligde kalma yolunda umut tazeleyen 'da, teknik direktör , yarınki Aytemiz Alanyaspor maçının önemine dikkat çekti. Uygun, "Hedefimiz mutlak 3 puan. Burada taraftarımıza büyük iş düşüyor" diye çağrıda bulundu.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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