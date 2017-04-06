G.Antep tepkili
Güneydoğu ekibinin hocası Uygun, G.Birliği ile erteleme maçında yeni transferlerin oynamayacak olmasını eleştirdi: “Bu kural değişmeli”
Süper Lig'de tutunmaya çalışan Gaziantepspor, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen lig maçını 12 Nisan'da oynayacak. Statü gereği bu mücadelede devre arası transferi forma giyemeyecek. Güneydoğu ekibinin hocası Bülent Uygun bu duruma tepki gösterdi. Uygun, "Oynamayacak futbolcularımız var. Sistem yanlış. Ya ben o zaman 15 futbolcu gönderseydim? PAF takımla mı sahaya çıkacaktım? Bu bizim için de geçerli, Gençlerbirliği için de geçerli" dedi. Genç çalıştırıcı, "Ara transferde o dönemde kadrodaki oyuncularımın bir kısmı ayrıldı. Maça farklı kadroyla çıkmak zorundayız. Bu kuralı değişmeli ve oyuncular forma giyebilmeli. Bundan kimse zarar görmez. Tam tersi daha kaliteli bir futbol izleme imkanı sağlanır" diye konuştu.
'TEK YÜREK OLMALIYIZ'
Gaziantepsporlu İlhan Parlak, kümede kalmak için şehrin ve takımın kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Tecrübeli forvet "Tek yürek olmalıyız. Artık geri dönüşü olmayan maçlara girdik. Her maç final değerindi. Alanya maçı belki de sezonun en önemli karşılaşması" dedi.
'TEK YÜREK OLMALIYIZ'
Gaziantepsporlu İlhan Parlak, kümede kalmak için şehrin ve takımın kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Tecrübeli forvet "Tek yürek olmalıyız. Artık geri dönüşü olmayan maçlara girdik. Her maç final değerindi. Alanya maçı belki de sezonun en önemli karşılaşması" dedi.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
G.Antep tepkili haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.