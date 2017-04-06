 G.Antep tepkili – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    G.Antep tepkili

    G.Antep tepkili

    Güneydoğu ekibinin hocası Uygun, G.Birliği ile erteleme maçında yeni transferlerin oynamayacak olmasını eleştirdi: “Bu kural değişmeli”

    Süper Lig'de tutunmaya çalışan , Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen lig maçını 12 Nisan'da oynayacak. Statü gereği bu mücadelede devre arası transferi forma giyemeyecek. Güneydoğu ekibinin hocası Bülent Uygun bu duruma tepki gösterdi. Uygun, "Oynamayacak futbolcularımız var. Sistem yanlış. Ya ben o zaman 15 futbolcu gönderseydim? PAF takımla mı sahaya çıkacaktım? Bu bizim için de geçerli, Gençlerbirliği için de geçerli" dedi. Genç çalıştırıcı, "Ara transferde o dönemde kadrodaki oyuncularımın bir kısmı ayrıldı. Maça farklı kadroyla çıkmak zorundayız. Bu kuralı değişmeli ve oyuncular forma giyebilmeli. Bundan kimse zarar görmez. Tam tersi daha kaliteli bir futbol izleme imkanı sağlanır" diye konuştu.

    'TEK YÜREK OLMALIYIZ'
    Gaziantepsporlu İlhan Parlak, kümede kalmak için şehrin ve takımın kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Tecrübeli forvet "Tek yürek olmalıyız. Artık geri dönüşü olmayan maçlara girdik. Her maç final değerindi. Alanya maçı belki de sezonun en önemli karşılaşması" dedi.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:36
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