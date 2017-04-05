 Uygun adım yukarıya – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Uygun adım yukarıya

    Uygun adım yukarıya
    Kayseri ve Osmanlı galibiyetleriyle ligde umut tazeleyen G.Antep'te Teknik Direktör Bülent Uygun, Alanya'yı da yenerek bu zaferleri perçinlemek istediklerini söyledi. Uygun, "Ben inanıyorum bu takım başaracak. Hala inancımdan 1 gram geri gitmedim" diye iddialı konuştu.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:27
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