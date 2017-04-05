Uygun adım yukarıya

Kayseri ve Osmanlı galibiyetleriyle ligde umut tazeleyen G.Antep'te Teknik Direktör Bülent Uygun, Alanya'yı da yenerek bu zaferleri perçinlemek istediklerini söyledi. Uygun, "Ben inanıyorum bu takım başaracak. Hala inancımdan 1 gram geri gitmedim" diye iddialı konuştu.